شكرا لقرائتكم المغرب يعلن عن تفكيك خلية إرهابية في طنجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المغرب عن تفكيك خلية إرهابية، الجمعة، تتكون من 8 متطرفين ينشطون في مدينة طنجة بشمال البلاد.
وذكر مكتب محاربة الإرهاب أن أعضاء الخلية الموقوفين، الجمعة، في مدينة طنجة، سعوا إلى تنفيذ "عمليات إرهابية نوعية" في المغرب.
وأفاد المكتب عن مصادرة أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وقطعة ثوب سوداء ترمز لشعار داعش الإرهابي.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن عناصر الخلية من الموالين لتنظيم داعش، وانخرطوا في الدعاية والترويج لأفكار التنظيم المتطرف.
وتبين أن من بين المعتقلين في الخلية الإرهابية، شقيقاً لمقاتلين في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.
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