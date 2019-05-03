كيف تنبأ السيسى بمخططات قطر وتركيا ضد الجيش الليبى .. فيديو

شيرين عادل

قال رمزى الرميح ، المستشار السابق للجيش الليبى، إن الأحداث الجارية فى ليبيا لم تعد شأن داخلى، وهناك مأجورين على الأرض الليبية يدافعون عن مصالحهم الشخصية.

وأكد "الرميح" خلال مداخلة هاتفية على فضائية cbc اكسترا، اليوم الجمعة، لوجود تعليمات دولية وخاصة قطرية تركية لأن المشروع تآمرى وهدفه إسقاط الدول والذى حذر منه الرئيس السيسى كثيرا، لافتا إلى أن المخطط لم يعد أمامه الآن سوى ليبيا بعد بث القلاقل والإضطرابات فى تونس، السودان.

وأشار المستشار السابق للجيش الليبى، لنجاح مصر بالحفاظ على دولتهم ومحاربة المشروع التآمري ضد دولتها...