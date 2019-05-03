النشرة: موظفو الضمان الاجتماعي في حاصبيا واصلوا اضرابهم لليوم الثاني

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "​موظفي الضمان الاجتماعي​ في حاصبيا واصلوا اضرابهم لليوم الثاني على التوالي تجاوبا مع دعوة ​الاتحاد العمالي العام​ وذلك للتعبير عن رفضهم المس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية في ​الموازنة​ التي تقرها ​الحكومة​".

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