البخاري: فلسطين قضيتنا الاولى ورسالتنا الاساسية ولن نتخلى عن هذا الدور

لفت السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​ خلال تقديم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية اليوم، 9250 حصة غذائية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لمناسبة حلول ​شهر رمضان​ وجرى توزيع المساعدات في احد مراكز الاونروا في ​بيروت​، إلى أنه "في بدء برنامج التوزيع المخصص لإخوتنا الفلسطينيين في ​الجمهورية​ اللبنانية، تم تخصيص حوالي 9250 سلة غذائية رمضانية من خلال برامج مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية، ونتمنى ان تكون هذه الاعانات البسيطة مساعدة لشهر رمضان ونحن مقبلون على هذا الشهر الفضيل، ونقول لكم كل عام وانتم بخير"، مشيرا الى ان "سفارة ​السعودية​ بالتعاون مع سعادة السفير الفلسطيني ​اشرف دبور​، تقدم كل البرامج المشتركة وهناك ان شاء الله العديد من البرامج القادمة".

واكد أن "السعودية تقف دائما بجانب اخوتنا الفلسطينيين، وهذه رسالتنا الأساسية، ونحن لن نتخلى عن هذا الدور ونؤكد للمجتمع الدولي ان ​المملكة العربية السعودية​ دائما سباقة في دعم اخوتها الفلسطينيين، اينما كانوا في كل دول ​العالم​ سواء في لبنان او الدول الاخرى".

بدوره، لفت السفير الفلسطيني ​أشرف دبور​ إلى "اننا ندرك جيدا المؤامرة التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية وحجم الضغوط التي تمارس على ​القيادة​ و​الشعب الفلسطيني​ بهدف تمرير صفقات مشبوهة لاجهاض المشروع الوطني الفلسطيني، وامتنا العربية ستستمر سندا قويا بجانب قضيتنا الفلسطينية وشعبنا، ولن تقبل ابدا بما لا يقبل به شعبنا الفلسطيني".