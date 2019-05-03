اعلن المدير العام لمؤسسة الاسكان روني لحود أنه "أنجزنا سياسة اسكانية شاملة تتضمن 41 بندا من بينها ما يتعلق بالايجار التملكي ومؤشر الايجار والقروض الاسكانية وهي الآن تأخذ مسارها ونتأمل في وقت قريب ان تصل الى مجلس الوزراء".
وامل بحلّ قريب لأزمة الاسكان و"لكن لا نعرف بعد ما شروط الرزمة الجديدة التي تحدث عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قصر بعبدا بالامس وإن كانت كسابقاتها فهي لا تعني حلّ الأزمة".
كانت هذه تفاصيل خبر لحود: أنجزنا سياسة اسكانية شاملة نتأمل ان تصل إلى الحكومة قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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