لحود: أنجزنا سياسة اسكانية شاملة نتأمل ان تصل إلى الحكومة قريبا

اعلن المدير العام ل​مؤسسة الاسكان​ ​روني لحود​ أنه "أنجزنا ​سياسة​ اسكانية شاملة تتضمن 41 بندا من بينها ما يتعلق بالايجار التملكي ومؤشر الايجار و​القروض​ الاسكانية وهي الآن تأخذ مسارها ونتأمل في وقت قريب ان تصل الى ​مجلس الوزراء​".

وامل بحلّ قريب لأزمة الاسكان و"لكن لا نعرف بعد ما شروط الرزمة ​الجديدة​ التي تحدث عنها حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ من ​قصر بعبدا​ بالامس وإن كانت كسابقاتها فهي لا تعني حلّ الأزمة".