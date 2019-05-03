مصطفى حسين: الأوضاع المعيشية والاقتصادية في عكار ما عادت تُحتمل

اشار رئيس "الحركة الشعبية اللبنانية" النائب ​مصطفى حسين​ الى انه "في وقت يواصل ​مجلس الوزراء​ جلساته للبحث في مشروع ​الموازنة​، وفي وقت نسمع كلاماً عن إعتماد سياسات التقشف والحد من الإنفاق، ننبه المعنيين من أن لا يكون هذا الأمر على حساب المناطق المحرومة، وعلى رأسها عكار، التي لم تستفد في أيام التبذير ونخشى من أن تحرم في أيام التقشف. ونشير إلى أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في عكار ما عادت تُحتمل، فالمواطن يرزح تحت الضغوط ما يستوجب وضع خطة عاجلة لتدراك الأوضاع عبر رصد الموازنات للمشاريع الأساسية".

ورأى في بيان، أن "الحد من الإنفاق لا يكون لا بالمس برواتب الموظفين العاديين ولا بالمخصصات المحقة للمتقاعدين ولا بحرمان المناطق من الموازنات للمشاريع الملحّة، بل يكون بمعالجة الفساد فعلاً لا قولاً، وبوقف مزاريب الهدر للمال العام، وبضبط المرافق التي تدر للدولة أموالاً، وبإشراك الجميع بالخطة الإنقاذية فلا تأتي على حساب شرائح معينة، في وقت تنعم فئات عدة بالإعفاءات من هنا والإمتيازات من هناك".