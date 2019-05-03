سليمان فرنجية: حرية التعبير هي جوهر الحرية وأساس التطور

اعتبر رئيس تيار "المردة" النائب السابق ​سليمان فرنجية​ في اليوم العالمي لحرية الصحافة في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "​حرية التعبير​ جوهر الحرية وأساس التطور".

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