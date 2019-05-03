معوض أقام مأدبة غداء عائلية على شرف سيغريد كاغ

أقام رئيس "​حركة الاستقلال​" النائب ​ميشال معوض​ مأدبة غداء عائلية على شرف وزيرة التجارة الدولية والتعاون الإنمائي الهولندية ​سيغريد كاغ​ خلال زيارتهما الخاصة الى ​لبنان​، وذلك في دارته في ​بعبدا​.

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