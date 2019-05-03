سفير إيطاليا: ندعم مباشرة جهود وزارة الصناعة لانشاء مناطق صناعية جديدة بلبنان

أثنى السفير الإيطالي في ​لبنان​ ​ماسيمو ماروتي​ خلال افتتاح مصنع Meta Lebanon الذي هو ثمرة تعاون بين شركة Ave Spa الايطالية و A&G اللبنانية لصاحبها جوزف المعلوف في زحلة على "المبادرة التي قام بها رئيس شركة ave و ag"، مشدداً على أن "هذا الاستثمار المهم الأجنبي المباشر من ​ايطاليا​ هو دليل على ثقة بين ​القطاع الخاص​ في ايطاليا وفي لبنان وخطوة مشجعة قد تمهد الطريق لاستثمارات انتاجية اخرى في لبنان".

وأكد ان "ايطاليا تدعم مباشرة جهود ​وزارة الصناعة​ اللبنانية لانشاء مناطق صناعية جديدة في لبنان تساهم في خلق وظائف جديدة، كما تساهم ايطاليا في تمويل هذا المشروع الانمائي الرئيسي بالاشتراك مع بنك الاستثمار الاوروبي وبنك الاستثمار الدولي".