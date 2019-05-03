سفير إيطاليا: ندعم مباشرة جهود وزارة الصناعة لانشاء مناطق صناعية جديدة بلبنان

أثنى السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي خلال افتتاح مصنع Meta Lebanon الذي هو ثمرة تعاون بين شركة Ave Spa الايطالية و A&G اللبنانية لصاحبها جوزف المعلوف في زحلة على "المبادرة التي قام بها رئيس شركة ave و ag"، مشدداً على أن "هذا الاستثمار المهم الأجنبي المباشر من ايطاليا هو دليل على ثقة بين القطاع الخاص في ايطاليا وفي لبنان وخطوة مشجعة قد تمهد الطريق لاستثمارات انتاجية اخرى في لبنان".
وأكد ان "ايطاليا تدعم مباشرة جهود وزارة الصناعة اللبنانية لانشاء مناطق صناعية جديدة في لبنان تساهم في خلق وظائف جديدة، كما تساهم ايطاليا في تمويل هذا المشروع الانمائي الرئيسي بالاشتراك مع بنك الاستثمار الاوروبي وبنك الاستثمار الدولي".
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