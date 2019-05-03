طقس ربيعي متقلّب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح السبت

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا ربيعيا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح السبت.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ خاصة في المناطق الجبلية و الداخلية. تتساقط ​أمطار​ متفرقة و رياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية، كما يتكون طبقات من ​الضباب​ على المرتفعات.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيًا مع انخفاض اضافي و محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الساحلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية. أملا الأحد فيكون غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.