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طقس ربيعي متقلّب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح السبت

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أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا ربيعيا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح السبت.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ خاصة في المناطق الجبلية و الداخلية. تتساقط ​أمطار​ متفرقة و رياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية، كما يتكون طبقات من ​الضباب​ على المرتفعات.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيًا مع انخفاض اضافي و محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الساحلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية. أملا الأحد فيكون غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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