الرئيس عون:نتطلع الى تغيير في الموقف الأوروبي بشأن عودة النازحين

أكد ​الرئيس ميشال عون​ لوزير خارجية ​اسبانيا​ جوزيف بوريل ان "​لبنان​ يتطلع الى تغيير في الموقف الأوروبي بشأن عودة ​النازحين السوريين​ وتسهيلها تحت رعاية ​المجتمع الدولي​ لئلا تنعكس التداعيات على لبنان ونجبر على اتخاذ خطوات لتنظيم هذه العودة مع ​الحكومة السورية​".

وخلال لقائه رئيس الوزراء المصري ​مصطفى مدبولي​، رحّب الرئيس عون بمشاركة المؤسسات والشركات المصرية بالإستثمار في لبنان، والاستثمارات اللبنانية بلغت في مصر 4 مليارات ​دولار​".

ووصف عون الوضع العربي الراهن بأنه صعب نتيجة تنقل الاضطرابات من دولة إلى أخرى، داعياً إلى عمل عربي سريع لتفادي المزيد من التدهور. وأبلغ الرئيس عون رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية المهندس الدكتور مصطفى مدبولي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أنه وجّه دعوات عدة إلى الدول العربية سواء في القمم التي عقدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أو في مناسبات مختلفة، للتضامن والتعاون لوقف هذا التدهور، و"نأمل أن تجد هذه الدعوات صداها في القريب العاجل".

وأبلغ الرئيس عون رئيس الوزراء المصري أن لبنان الذي يواجه تداعيات النزوح السوري إلى أراضيه، ينادي بضرورة تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد استتباب الأمن في غالبية المناطق السورية، لا سيما لأولئك الذين نزحوا لأسباب أمنية، إلا أنه يواجه تحريضاً واستغلالاً سياسياً لعدم العودة الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول الاسباب.

ورحب الرئيس عون بمشاركة المؤسسات والشركات المصرية في الاستثمار في لبنان، مؤكداً على علاقات الصداقة والأخوة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والمصري، مشيراً إلى أن الاستثمارات اللبنانية في مصر بلغت قيمتها 4 مليارات دولار أميركي. وحمّل الرئيس عون الرئيس مدبولي تحياته إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتمنياته له بالتوفيق في مسؤولياته بعد الثقة المتجددة التي أولاها إياه الشعب المصري.