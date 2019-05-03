شرطة المغرب تعلن تفكيك خلية إرهابية من 8 أفراد ينشطون بمدينة طنجة شمالي البلاد

أعلنت​الشرطة المغربية​ عن تفكيك خلية إرهابية من 8 أفراد ينشطون في مدينة طنجة شمالي البلاد، مشيرةً إلى أن "من بين الموقوفين شقيق لمقاتلين اثنين في صفوف تنظيم "داعش" الارهابي في سوريا والعراق".

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