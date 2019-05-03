"اليونيسيف": نشعر بالقلق إزاء تقارير عن إعدام 5 فتيان بإيران والسعودية

أعلنت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة- يونيسيف"، أنّها تشعر بالقلق إزاء تقارير تتحدّث عن عمليات إعدام متكرّرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحدّث عدد منها عن إعدام خمسة فتية في إيران والسعودية الأسبوعين الماضيين.
وأوضحت في بيان، أنّ "في إيران وفقًا للتقارير، تمّ إعدام فتيين يبلغان من العمر 17 عامًا في أحد السجون -حيث زُعم أنّهما احتُجزا- في شيراز جنوب البلاد. وبحسب ما ورد، لم تُبلّغ أسرتيهما والمحامون بالحكم المسبق". ولفتت إلى أنّ "في الوقت نفسه في السعودية، وردت تقارير عن ثلاثة فتيان حُكم عليهم بالإعدام ويُزعم أنهم أُعدموا في 23 نيسان الماضي".
وشدّدت المنظمة على أنّ "هذا انتهاك واضح لحقوق الأطفال".
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