مهمة محفوفة بالمخاطر للترجي والوداد في أدغال أفريقيا

يتطلع الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، إلى بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا، حين يخوضان إياب الدور قبل النهائي للبطولة، غدا السبت.

ويخرج الترجي حامل اللقب، لملاقاة مضيفه مازيمبي الكونغولي، فيما يحل الوداد ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي.

ويحلم الفريقان التونسي والمغربي، بتكرار لقائهما في نهائي نسخة المسابقة عام 2011.

وتبدو مهمة الفريقين، صعبة في اجتياز منافسيهما، بعدما اكتفيا بتحقيق انتصارين بشق الأنفس خلال جولة الذهاب التي جرت على ملعبيهما، ليتأجل حسم التأهل لنهائي أمجد الكؤوس الأفريقية إلى جولة الإياب.

وتغلب الترجي 1-0 على مازيمبي بالملعب الأولمبي في رادس، ليصبح التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد، شريطة النجاح في هز الشباك، خلال لقاء العودة الذي سيقام بمدينة لومومباشي، كافيًا للترجي للصعود للنهائي.

ولا يمتلك الترجي، تاريخا جيدا خلال مواجهاته السابقة مع مازيمبي بمعقله، حيث سبق أن التقى معه في الكونغو الديمقراطية في 4 مناسبات، تلقى خلالها 3 هزائم، من بينها الخسارة القاسية 0-5 في نهائي نسخة المسابقة عام 2010، مقابل تعادل وحيد، دون أن يحقق أي انتصار.

ورغم ذلك، فإن الفريق التونسي يشعر بقدر كبير من التفاؤل، في ظل النتائج المميزة التي حققها في النسخة الحالية، حيث يعد هو الفريق الوحيد الذي ظل محافظا على سجله خاليا من الهزائم طوال مشواره بالمسابقة.

وتعززت ثقة جماهير الترجي بشأن قدرة أبناء باب سويقة على المضي قدما في البطولة، في ظل جاهزية جميع الأوراق الرابحة بالفريق للمواجهة المرتقبة، باستثناء اللاعب الليبي حمدو الهوني.

Advertisements

وكان رامي الجريدي، حارس مرمى الترجي، قد عاد للتدريبات من جديد، عقب تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في مباراة الذهاب، التي شهدت قيام المعز بن شريفية بحراسة عرين الفريق.