عاجل.. تفكيك خلية إرهابية في المغرب وحجز بذلات عسكرية وأقواس للرماية تحت الماء

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 8 متطرفين بينهم شقيق مقاتلين في صفوف “داعش” بالساحة السورية العراقية.

وأسفرت عملية الاعتقال عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وقطعة ثوب سوداء ترمز لشعار “داعش” وبذلات شبه عسكرية، إضافة إلى قوسين للرماية تحت الماء.

الأبحاث الأولية، حسب المصدر ذاته، تؤكد أن عناصر هذه الخلية الموالين ل”داعش”، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة.