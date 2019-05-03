انقلاب حافلة للنقل العمومي تخلف عدة إصابات في تزنيت – صور  

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انقلبت حافلة للنقل العمومي، صباح اليوم الجمعة، نواحي تزنيت، وكان على متنها عدد من المواطنين، ما خلف عدة إصابات.
وقالت مصادر من عين المكان إن الطريق الإقليمية، التي تربط تزنيت، وأيت رخاء، عرفت حادث سير خطير، بعد انقلاب حافلة للنقل العمومي، مخلفة عدة جرحى.
وأضافت المصادر ذاتها أنه لم تسجل إلى حدود الساعة، اَي خسائر في الأرواح، مع تسجيل عدد من الإصابات في صفوف ركاب الحافلة، لم يتم إحصاؤهم إلى حدود الآن.
وحلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث نقلت المصابين إلى المستشفى الإقليمي في تزنيت لتلقي العلاج، كما فُتح تحقيق في أسباب الحادث.
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