راتب بوغبا يدفع زيدان للتفكير في نجم أجاكس الهولندي

وجه زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد بوصلة اهتمامه إلى هولندا، وبالضبط إلى نادي أجاكس أمستردام الهولندي، ظاهرة هذا الموسم، وذلك من أجل الاستفادة من خدمات أحد لاعبيه المتألقين الموسم المقبل.

وحسب تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، فإن إمكانية تعثر صفقة الفرنسي بول بوغبا، بسبب ارتفاء راتبه السنوي، دفعت زيدان إلى التفكير في اللاعب الهولندي فان دير بيك، مهاجم أجاكس، والذي قدم مستويات كبيرة في الفترة الأخيرة.

ويعتبر فان دير بيك من اكتشافات هذا الموسم، إذ ساهم بشكل كبير في ما يقدمه فريقه، بعد أن سجل هدفا مهما على يوفنتوس في دور رب نهائي دوري الأبطال، كما وقع أيضا هدف الانتصار في مرمى توتنهام، في مباراة النصف.