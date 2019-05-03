شاهد عيان يروي تفاصيل انهيار منزل في الدار البيضاء -فيديو

فيديو: حسام أديب

كشف شاهد عيان، في منطقة درب السلطان في الدار البيضاء، تفاصيل انهيار منزل، أمس الخميس، عندما كان العمل يشتغلون في إعادة بناء أحد الطوابق.

وأوضح الشاهد في حديث مع “اليوم24″، إن العمال الأربعة كانوا يشتغلون بطريقة احترافية داخل المنزل المتواجد في حي مكيد، قبل أن ينهار المنزل، لكن لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح.

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وأصيب العمال بإصابات متفاوتة الخطورة، كما حلت عناصر الوقاية المدنية بعين المكان، وتم فتح تحقيق في الموضوع.

وأكد المتحدث لـ”اليوم24″، إن البناية هي آلية للسقوط وتعود لسنوات مضت.