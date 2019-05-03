النقب: استقبال الأسير صياح الطوري في العراقيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتشد المئات من العرب الفلسطينيين في منطقة النقب، جنوبي البلاد، في قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف اليوم، الجمعة، في استقبال الأسير صياح الطوري، شيخ العراقيب، في زيارته لبيته في القرية لمدة يومين.

وأعلنت اللجنة المحلية في قرية العراقيب عن إقامة صلاة جمعة حاشدة تجمع أهل النقب على أرض العراقيب بخطابة الشيخ يوسف الباز إمام المسجد الكبير في مدينة اللد.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية هدمت قرية العراقيب 143 مرة على التوالي آخرها كان بتاريخ 17.04.2019، وفرضت السلطات الإسرائيلية السجن لمدة 10 أشهر على الشيخ الطوري في ما يقارب 40 تهمة قضائية نسبت إليه في أعقاب صموده على أرضه ورفضه الإبعاد عن قرية العراقيب المهددة بالاقتلاع والتهجير.

هذا، وسوف يبقى الشيخ الطوري بين أهله لمدة 48 ساعة بدأت صباح اليوم وتستمر لغاية التاسعة من صباح بعد غد الأحد.