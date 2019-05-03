عملة: تلاشي صعود اليورو وارتفاع ملحوظ لدولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختفت موجة صعود وجيزة لليورو اليوم، الجمعة، مع تعرض العملة لضغوط أمام الدولار الأميركي بفعل التراجع الاقتصادي وضبابية المشهد السياسي في أوروبا.

ولم تساعد علامات تعاف متقطع في أنشطة الشركات الأوروبية اليورو للخروج من نطاق 1.11 إلى 1.14 دولار الذي ظل عالقا فيه منذ شباط/ فبراير.

أسعار العملة اليوم الجمعة 3/5/2019:

1 يورو : 1.1163 دولار أميركي

1 يورو: 0.8576 جنيه إسترليني

وأظهرت مسوح التصنيع بمنطقة اليورو، التي صدرت أمس الخميس، مزيدا من الانكماش في نيسان/ أبريل. ويقول المحللون إن مخاطر فرض رسوم أمريكية على السيارات الأوروبية والانتخابات الأوروبية القادمة ضغطت أيضا على العملة.

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والدولار في صعود منذ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، هون جيروم باول، من تباطؤ التضخم في الآونة الأخيرة وقال إنه لا يرى سببا لخفض أسعار الفائدة.

ونزل اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1172 دولار، بعد أن تراجع من مستوى 1.1219 دولار خلال الليل، لكنه ما زال على مكاسب أسبوعية.

وبلغ مؤشر الدولار 97.844 مقابل سلة عملات، ارتفاعا من المستوى المتدني 97.149 المسجل في وقت سابق من الأسبوع. ويتكهن بعض المتعاملين بأن الدولار سيرتفع أكثر إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أفضل من المتوقع.

وصعد الجنيه الإسترليني 1.3 بالمئة وسط آمال بانفراجه في محادثات الخروج البريطاني من الاتحادي الأوروبي.

وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي لتكهنات بأن كلا البلدين سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع القادم.