الخليل: الاحتلال يعتقل 15 شخصا بينهم متضامنين أجانب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نحو 15 ناشطا فلسطينيا ومتضامنا أجنبيا، شاركوا في فعالية لإعادة تأهيل طريق، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت المصادر بأن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت فعالية لإعادة تأهيل طريق ترابية تخدم عددا من التجمعات الفلسطينية الصغيرة، جنوبي مدينة الخليل.

وشارك في الفعالية نحو 150 متضامنا أجنبيا إلى جانب عدد من السكان المحليين، بحسب المصادر ذاتها.

ولفتت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن المنطقة "عسكرية مغلقة"، واعتقل نحو 15 مشاركا بينهم متضامنين أجانب وصحفي فلسطيني.

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وتقع الطريق في المنطقة المصنفة "جـ" حسب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995. ووفق الاتفاقية تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"بـ" و"جـ"، وتمثل الأخيرة نسبة 61% من مساحة الضفة.

وقالت أشلي بورد، متضامنة أجنبية، إنها شاركت في فعالية لإعادة تأهيل طريق ترابي يسلكه الفلسطينيون. وأَضافت "الجيش الإسرائيلي داهم الفعالية واعتدى على المشاركين واعتقل عددا منهم".

وقالت "توفير مقومات الحياة الأساسية للسكان حق، ومنها طرق المواصلات، الجيش الإسرائيلي منعنا من إعادة تأهيل الطريق".