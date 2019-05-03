رئيسة وزراء نيوزيلاندا تعلن خطوبتها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المتحدث باسم رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، خطبتها على الإعلامي كلارك جايفورد الذي تربطها علاقة به منذ أمد طويل بعد أن عرض عليها الزواج خلال عطلة عيد القيامة.

ويقدم جايفورد (41 عاما) برنامجا تلفزيونيا عن الصيد ويعتني بابنتهما نيفي تي أروها البالغة من العمر عشرة شهور بينما تدير أرديرن (38 عاما) شؤون البلاد.

وأعلنت أرديرن عن حملها في بداية عام 2018 واعتبره كثيرون رمزا على التقدم الذي أحرزته المرأة في المناصب القيادية. وهي ثاني زعيمة منتخبة في العالم تلد وهي في المنصب بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو عام 1990.

وخلال زيارتها للندن في يناير كانون الثاني/ يناير، ردت أرديرن على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كانت تفكر في أن تطلب من غايفورد الزواج منها أم ستنتظر عرضا منه. وقالت مازحة "بالتأكيد فأنا من دعاة حقوق المرأة، لكنني أريده أن يعاني ويتألم وهو يطلب هذا الطلب. هذا سيخلصه من المأزق، بالتأكيد لا".

وانتشرت أنباء الخطبة بعد أن لاحظ الصحفيون أن أرديرن ترتدي خاتما خلال مناسبة عامة يوم الجمعة. وأكد المتحدث باسمها أندرو كامبل أنها ترتدي الخاتم منذ عيد القيامة. ولم يذكر تفاصيل عن عرض الزواج.