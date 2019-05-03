انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يسخر من نائبة في الكونغرس الأمريكي بهذا الوصف والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 11:46 صباحاً - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائبة في الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز بـ "النادلة الشابة".

وشن ترامب، الثلاثاء الماضي، أمام اللجنة الجمهورية الوطنية في الكونغرس، هجوماً على مشروع النائبة أوكاسيو كورتيز وخططها الرامية لمعالجة التغير المناخي، المسمى "الاتفاق الأخضر الجديد"، واصفاً إياه بـ"الأمر الأكثر جنوناً، الذي أصاب الديمقراطيين بصاعقة".

وقال الرئيس الأمريكي: "اتفاق أخضر جديد وضعته نادلة شابة تبلغ 29 عاماً من العمر"، غامزاً من عملها السابق، مضيفاً: "نادلة فتية، شابة رائعة".

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جاءت تلك التصريحات بعد أن انتقدت أوكاسيو كورتيز عملية إصدار تصريحات أمنية لأشخاص تسمح لهم بالدخول إلى البيت الأبيض، بعد أن "سرب واشون" معلومات عن حصول عدد من الأشخاص على مثل هذه التصريحات رغم مشكلات تشوب أهليتهم.

وأوضحت العضوة في الكونغرس أن التقارير أفادت "بأننا نقيم علاقات خارجية مع أشخاص حازوا تصاريح أمنية بواسطة واتساب".

وأردفت: "كل يوم يمر من دون تفسير هذه المسألة هو يوم نعرض فيه مئات، لا بل آلاف الأمريكيين للخطر، ما المنتظر بعد؟ أن ننشر الشيفرات النووية على خدمة الرسائل المباشرة التابعة لإنستغرام؟ هذا أمر غير منطقي".