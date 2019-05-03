انت الان تتابع تفاصيل خبر ما مصير المتهمتين بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 11:46 صباحاً - أطلقت السلطات الماليزية، اليوم الجمعة، سراح فتاة فيتنامية متهمة بقتل كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وقال محامي الفيتنامية، دوان تي هونغ (30 عاماً)، التي ظلت أكثر من عامين في سجن بماليزيا، إن موكلته ستعود إلى بلادها في الساعات القليلة القادمة​​​.

واتهمت هونغ، مع فتاة إندونيسية أخرى، بتسميم كيم جونغ نام برش مادة كيميائية محظورة على وجهه في مطار كوالالمبور في فبراير عام 2017، وفق ما ذكرته "رويترز".

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وحكم على الفيتنامية بالسجن أكثر من 3 سنوات، ولكن جرى تخفيف الحكم لاحقاً، إذ يسمح القانون الماليزي بتخفيف ثلث مدة العقوبة فقط.

وأسقط الادعاء الماليزي تهمة القتل العمد عن هونغ في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن اعترفت بتهمة بديلة وهي إلحاق الأذى.

وأطلق سراح المتهمة الثانية الإندونيسية، ستي عائشة (26 عاماً)، التي أسقط الادعاء الماليزي تهمة القتل الموجهة لها، أثناء جلسة المحكمة في مارس الماضي، وعادت إلى وطنها.