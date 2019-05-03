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رئيسة وزراء نيوزيلندا تقرر الزواج من أب طفلتها

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وقال متحدث باسم المكتب، اليوم الجمعة، إن الخطوبة تمت خلال عيد الفصح مطلع الأسبوع الجاري.

وكان صحفيون قد رصدوا ما يبدو أنه خاتم من الألماس في إصبع رئيسة الوزراء أثناء إحدى المناسبات.

يشار إلى أن أردرن 38 عاما وجايفورد 41 عاما رزقا بطفلة تسمى نيفي، وستتم عامها الأول في يونيو المقبل.

وكانت أردن أول رئيسة حكومة تضع مولودا وهي في الحكم، منذ أن وضعت رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو طفلتها عام 1990.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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