رئيسة وزراء نيوزيلندا تقرر الزواج من أب طفلتها

وكان صحفيون قد رصدوا ما يبدو أنه خاتم من الألماس في إصبع رئيسة الوزراء أثناء إحدى المناسبات.
يشار إلى أن أردرن 38 عاما وجايفورد 41 عاما رزقا بطفلة تسمى نيفي، وستتم عامها الأول في يونيو المقبل.
وكانت أردن أول رئيسة حكومة تضع مولودا وهي في الحكم، منذ أن وضعت رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو طفلتها عام 1990.
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