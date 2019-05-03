اغتيالات أردوغان وفساد الإخوان.. النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للمرة الثانية.. نظام أردوغان يعطل تسليم جثمان القتيل الفلسطيني، والدة وشقيقة الفلسطيني المختطف بتركيا يؤكدان أن أردوغان يغتال الأبرياء، والجيش الليبي يؤكد أنه لن يسمح للإخوان بالاستمرار في نهب ثروات الليبيين، ومليشيا الحوثي تحتجز 210 شاحنات غذاء ودواء، وبايرن ميونيخ ينهي رحلة رودريجيز بإعادته إلى مدريد، والبتروكيماويات والتجزئة في إيران هدفان جديدان للعقوبات الأمريكية، وأعمال أبطال "صراع العروش" بعد المسلسل.. سانسا ستارك بطلة "إكس مين".. وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية" ليوم الجمعة 3 مايو/أيار 2019.. للاطلاع اضغط هنا

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