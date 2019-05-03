انت الان تتابع الهند ترصد آثار «كائن عملاق ومرعب» (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

آثار أقدام الكائن العملاق

عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، نشر الجيش الهندي، صورًا غريبة، قال إنها تظهر آثار أقدام الكائن العملاق شبيه البشر، المعروف باسم "يتي". وأفاد الجيش الهندي بأن الصور التقطت في أثناء مهمة عسكرية شاقة، قامت بها مجموعة من العساكر في سلسلة جبال الهيمالايا، في مطلع شهر أبريل الماضي. وذكر الجيش أن الجنود صدموا لحظة عثورهم على آثار أقدام الكائن العملاق، في غضون مهمتهم التي تمتد من شهر مارس الماضي إلى مايو الجاري، وتهدف إلى تمشيط القمم الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 8 آلاف متر.

تغريدة الجيش الهندي، كشفت الحجم المروع لآثار الأقدام، التي بلغ عرضها 81 سم وطولها 38 سم، وُرصدت في تاريخ 9 أبريل الماضي، في الجزء النيبالي من جبال الهيمالايا. وأثار المنشور ردود فعل متباينة عبر موقع "تويتر"، تفاوتت بين المشكك والمتفاجئ والمكذب للخبر، في حين رد الجيش على الناقدين والمشككين، مؤكدا أنه