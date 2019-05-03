الهند ترصد آثار «كائن عملاق ومرعب» (صور)

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آثار أقدام الكائن العملاق
عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، نشر الجيش الهندي، صورًا غريبة، قال إنها تظهر آثار أقدام الكائن العملاق شبيه البشر، المعروف باسم "يتي". وأفاد الجيش الهندي بأن الصور التقطت في أثناء مهمة عسكرية شاقة، قامت بها مجموعة من العساكر في سلسلة جبال الهيمالايا، في مطلع شهر أبريل الماضي. وذكر الجيش أن الجنود صدموا لحظة عثورهم على آثار أقدام الكائن العملاق، في غضون مهمتهم التي تمتد من شهر مارس الماضي إلى مايو الجاري، وتهدف إلى تمشيط القمم الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 8 آلاف متر.
تغريدة الجيش الهندي، كشفت الحجم المروع لآثار الأقدام، التي بلغ عرضها 81 سم وطولها 38 سم، وُرصدت في تاريخ 9 أبريل الماضي، في الجزء النيبالي من جبال الهيمالايا. وأثار المنشور ردود فعل متباينة عبر موقع "تويتر"، تفاوتت بين المشكك والمتفاجئ والمكذب للخبر، في حين رد الجيش على الناقدين والمشككين، مؤكدا أنه
تغريدة الجيش الهندي، كشفت الحجم المروع لآثار الأقدام، التي بلغ عرضها 81 سم وطولها 38 سم، وُرصدت في تاريخ 9 أبريل الماضي، في الجزء النيبالي من جبال الهيمالايا.
وأثار المنشور ردود فعل متباينة عبر موقع "تويتر"، تفاوتت بين المشكك والمتفاجئ والمكذب للخبر، في حين رد الجيش على الناقدين والمشككين، مؤكدا أنه أراد تحفيز "المزاج العلمي" وإثارة الاهتمام بشأن الموضوع، وأنه قد سلم الصور إلى خبراء مختصين، ليقوموا بالفحوصات اللازمة.
وانتشرت تقارير مشابهة، سابقا، تحدثت عن رصد آثار لكائن الـ "يتي" في الهيمالايا، ليتبين لاحقا أنها تعود لدببة بالغة تقطن المنطقة الجبلية ذاتها (
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For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) April 29, 2019
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