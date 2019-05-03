ألمانيا: 50% من اليمينيين المتشددين لديهم ميول لاستخدام العنف

جدة - عمرو شويل برلين - الخليج 365:

أوضحت السلطات الألمانية أن حوالي 50% من تيار اليمينيين المتطرفين في ألمانيا لديهم استعداد للعنف.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية، ردا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، أن عدد اليمينيين المتطرفين بلغ 24 ألف فرد عام

2017، في حين أن 12700 فرد منهم لديهم ميول للعنف.

Advertisements

وجاء في الرد، الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، أن هناك أفرادا بين اليمينيين أصحاب الميول العنيفة على صلة باستخدام الأسلحة.

وبحسب البيانات، يستخدم اليمينيون المتطرفون الإنترنت للتواصل سويا عبر شبكات تواصل اجتماعي وخدمات الرسائل النصية القصيرة.

من جانبه، قال خبير الشؤون الداخلية في الحزب، كونستانتين كوله، في تصريحات لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونج” الألمانية الصادرة اليوم الجمعة إنه من الضروري وضع “خطة جديدة لمواجهة التطرف عبر الإنترنت”.

ويطلق مصطلح اليمين المتطرف على التيارات والأحزاب السياسية التي لا يمكن اعتبارها من ضمن جماعات اليمين السياسية التقليدية التي تدعو إلى حماية التقاليد والأعراف داخل المجتمع، ويكمن الاختلاف الوحيد بين جماعات اليمين التقليدية أو المعتدلة وبين المتطرفة أن الأخيرة تدعو إلى التدخل القسري واستخدام العنف واستعمال السلاح لفرض التقاليد والقيم، ولذلك عادة ما ترفض تلك التيارات هذا النعت لأنها تزعم أنها تمثل الاتجاه العام وتنقل صوت الأغلبية.