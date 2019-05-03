شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ الأمريكي» يفشل في إبطال فيتو ترمب الداعم للتحالف باليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس (الخميس) في إبطال حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترمب ضد قرار ينهي الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي في اليمن، في انتصار لسياسة البيت الأبيض القائمة على مواصلة دعم المملكة، والشرعية اليمنية.

وصوت المجلس بأغلبية 53 صوتا مقابل 45 لصالح القرار، ليخفق في حشد أغلبية الثلثين اللازمة لإبطال حق النقض. ويعد هذا ثاني فيتو يستخدمه ترمب خلال رئاسته وأخفق المشرعين في إبطالهما.

وكان البيت الأبيض قد قال إن الرئيس ترمب استخدم حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب التي يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ووصف ترمب قرار الكونغرس بأنه «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أميركيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل». وأكد ترمب على أن الدعم الأميركي ضروري لـ«حماية أمن أكثر من 80 ألف أمريكي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن».