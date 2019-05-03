وهاب حذر من الرهان على ضرب المقاومة: أوقفوا رهاناتكم يا أغبياء

أشار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "من كل الجوقة السياسية الإعلامية الدائرة أفهم أن هناك رهاناً جديداً على ضرب ​المقاومة​ فعلى الجميع أن يدرك خطورة هذا الرهان لأنه قد يدخلنا في نفق مظلم ولن يصل إلى مكان إلا الى توتير الوضع اللبناني مجاناً. أوقفوا رهاناتكم يا أغبياء".

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