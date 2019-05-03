رائد شرف الدين: نحن بحاجة لموازنة تقدم معالجة لمكامن الهدر

لفت النائب اﻻول السابق لحاكم مصرف ​لبنان​ ​رائد شرف الدين​ خلال لقاء نظمه مكتب النقابات و​المهن الحرة​ في ​حركة أمل​ اقليم ​الجنوب​ تحت عنوان "ازمة اﻻقتصاد الوطني وآفاق الحل" إلى "اﻻزمة اﻻقتصادية"، شارحا "الفارق بين اﻻقتصاد المنتج واﻻقتصاد الريعي بين النمو والتنمية"، محذرا من "مخاطر اﻻقتصاد الريعي على المجتمع"، معتبرا ان "اﻻقتصاد المنتج هو الذي يؤدي الى التنمية ويخلق فرص العمل".

وحول ​الموازنة​ التي تناقش في ​مجلس الوزراء​، اعتبر شرف الدين أن "الموازنة تعكس صورة متكاملة لما نريده في لبنان وهي موازنة تقدم معالجة لمكامن الهدر وتلحظ اﻻصﻻحات المطلوبة في هذا اﻻطار"، مشددا على "وجوب ان تكون الموازنة مقرونة بقطع الحسابات عن الموازنات السابقة".

واشار شرف الدين الى ان "ازمة ​النزوح​ كانت مكلفة جدا وشكل عبئا كبيرا على ​المالية العامة​ واﻻقتصاد الوطني وهو امر يجب ان ﻻ يغيب عن بال أحد"، مؤكداً أن "اﻻزمة التي نمر بها على المستوى اﻻقتصادي حلها يكون من خلال السير باﻻتجاه الصحيح وهذا ما يقر به الجميع في المرحلة".