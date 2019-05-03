وصول خليل الى بلدية صيدا للمشاركة في مؤتمر اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان وزير المالية ​علي حسن خليل​ وصل الى ​بلدية صيدا​ للمشاركة في اعمال المؤتمر الرابع لاتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في ​لبنان​ الذي يعقد في قاعة بلدية صيدا تحت عنوان "انصاف موظفي واجراء البلديات"، وقبيل المؤتمر عقد اجتماع في مكتب رئيس البلديه المهندس ​محمد السعودي​ بحضور النائبين ​بهية الحريري​ و ​ابراهيم عازار​ ورئيس ​الاتحاد العمالي​ ​بشارة الاسمر​ ومسؤول الاتحاد العمالي في ​حركة امل​ ​علي حمدان​ وبعض رؤساء البلديات.

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