اعتصام لعمال تشغيل أنظمة المياه في بعلبك امام مبنى مصلحة مياه بعلبك

نفذ عمال تشغيل أنظمة ​المياه​ في ​بعلبك​ و​النبي شيت​ وبعض قرى شمالي بعلبك اعتصاماً امام مبنى مصلحة مياه بعلبك اعلنوا خلاله التوقف عن العمل من صباح الاثنين وقطع المياه عن القرى حتى تحقيق مطالبهم.

ولفت المتحدث باسم ​العمال​ ​طلال الساحلي​ إلى أنه "بعد انتهاء عقد الشركة المشغلة للمشروع وابلاغنا التوقف عن العمل في 1/4/2019 اعلنا الاعتصام المفتوح وتوقفنا عن العمل نهائيّا، الأمر الذي انعكس سلباً على المدن والقرى نتيجة انقطاع المياه، وقد تواصل معنا بعض الجهات السياسية متبنين متابعة قضيتنا ومتمنّين علينا تعليق الاعتصام ومتابعة عملنا لافساح المجال امام تسوية تحفظ ديمومة العمل للعمال ولكن للأسف الشديد حتى اليوم لم نلقى أي ايجابية تجاهنا ولم نلتمس أي حل حيث اصبح العمال دون تغطية صحية ودون اجور".