ريا الحسن: حكومتنا تتعاطى باهتمام مع موضوع الامن السيبراني

لفتت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ خلال طلاق حملة التوعية للامن السيبراني إلى أن "نشر ثقافة التوعية حول مخاطر الامن السيبراني هي أحد أهم خطوات المواجهة"، مشيرةً إلى أن "الاهم في هذه الحملة أنها تقوم على مبادرة انسانية لحماية الاطفال الذين يجب احاطتهم بشبكة توعية أولا من خلال بناء الاهل صداقة مع أبنائهم".

واعتبرت أن "الانترنت قد تكون وسيلة لاستغلال براءة أطفالنا، وتهدف هذه الحملة إلى تحصينهم من المشاكل المرتبطة بهذه الشبكة"، مشيرةً إلى "اننا نعمل لحماية الافراد وضمان أمن الادارات لكي لا نتعرض لأي اختراق ولكي لا يكون البلد و​الاقتصاد​ هما الضحية"، مؤكدةً أن "حكومتنا تتعاطى باهتمام مع موضوع الامن السيبراني وقد ادرجته ضمن بيانها الوزاري".

وأضافت: "الاجهزة الامنية والمؤسسات معرضة لمخاطر الامن السبراني "فالانترنت مش لعبة".