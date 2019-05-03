القاضي صوان اصدر قرارا اتهاميا بجرائم رشى والتماس هدايا

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول ​فادي صوان​ اليوم قرارا اتهاميا بجرائم رشى والتماس هدايا. واتهم في قراره أربعة أشخاص هم مرافق النائب العام الإستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ وموظف في ​النيابة العامة​ بجرم إلتماس هدايا وأموال للتأثير في مسلك السلطات القضائية وذلك سندا الى المادة 357 ​عقوبات​، ومدنيين دفعا الأموال وتدخلا في الجرم سندا الى المادة 357 عقوبات معطوفة على المادة 219.

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