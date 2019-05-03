سلم محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، القائم بأعمال بلدية برسا، في مقر البلدية، ستين مستوعبا للنفايات من رئيس اتحاد بلديات الكورة كريم بو كريم، في حضور رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم، وعدد من اعضاء الاتحاد وموظفي البلدية وعناصر الشرطة ومخاتير البلدة.
وطلب نهرا من المعنيين في البلدية توزيع المستوعبات في الشوارع والاحياء، شاكرا لرئيس الاتحاد والاعضاء مبادرتهم، مؤكدا أن "هذه المبادرة ستسهل عملية النظافة في البلدة وستساهم في الحد من انتشار الحشرات والامراض"، آملا "المزيد من التعاون بين البلدية والاتحاد، لتطوير البلدة في شتى المجالات، خصوصا في المجالين الاجتماعي والبيئي".
كانت هذه تفاصيل خبر رمزي نهرا سلم بلدية برسا ستين مستوعبا للنفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.