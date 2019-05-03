رمزي نهرا سلم بلدية برسا ستين مستوعبا للنفايات

سلم محافظ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​، القائم بأعمال بلدية برسا، في مقر ​البلدية​، ستين مستوعبا للنفايات من رئيس اتحاد بلديات ​الكورة​ ​كريم بو كريم​، في حضور رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم، وعدد من اعضاء الاتحاد وموظفي البلدية وعناصر ​الشرطة​ ومخاتير البلدة.

وطلب نهرا من المعنيين في البلدية توزيع المستوعبات في الشوارع والاحياء، شاكرا لرئيس الاتحاد والاعضاء مبادرتهم، مؤكدا أن "هذه المبادرة ستسهل عملية النظافة في البلدة وستساهم في الحد من انتشار الحشرات والامراض"، آملا "المزيد من التعاون بين البلدية والاتحاد، لتطوير البلدة في شتى المجالات، خصوصا في المجالين الاجتماعي والبيئي".