لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "متابعة لموضوع نقل ناتج ​حفريات​ ورش ​البناء​ وبعد تواصلي مع المسؤولين في الداخلية ومع ​اللواء عماد عثمان​، ستصدر ​وزارة الداخلية​ الإثنين تعميمآ يحدد الآلية التنظيمية لهذا النقل، والذي سيتضمن تقديم صاحب العلاقة رخصة البناء، ​تقرير​ من مساح محلّف يبيّن كمية الناتج إضافة إلى صورة عن موقع البناء".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحجار: الداخلية ستصدر تعميماً يحدد الآلية التنظيمية لنقل ناتج حفريات ورش البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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