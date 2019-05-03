أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "انتهاء الاعتصام على طريق ​وادي الزينة​ باتجاه ​بيروت​ والسير عاد الى طبيعته". وكانت قد أفادت جميعة "​اليازا​" صباحا بـ"إقفال طريق وادي الزينة من قبل الشاحنات". وكانت قد لفتت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة ل​قوى الأمن الداخلي​، في وقت سابق، إلى "تجمّع للشاحنات على أوتوستراد ​الرميلة​ باتجاه بيروت عند مفرق وادي الزينة، وحركة المرور كثيفة في المكان".

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