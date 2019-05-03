النشرة: ملف دعوى الضمان ضد أطباء ومختبرات بصور سيحال الى مكتب الجرائم المالية

افادت معلومات "النشرة" أنه بالشكوى المقدمة من الضمان الاجتماعي ضد عدد من الاطباء والمختبرات في منطقة صور، فقد استمعت النيابة العامة المالية اليوم الى افادة الضمان الاجتماعي الذي طالب باسترداد امواله وتوقيع اقصى العقوبات على المرتكبين.
وقد علمت "النشرة" ان الملف سيحال الى مكتب الجرائم المالية.
وكان مدير عام "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" محمّد كركي إدّعى أمام النائب العام المالي بشكوى مباشرة مع إتّخاذ صفة الإدّعاء الشخصي على كل من الأطباء: "ي.ع.أ.خ"، "ح.ع.أ.خ" و"م.ي.خ.ف" وعلى مختبرين لصاحبيهما "ح.ع.أ.خ" و"ر.س.ي.ع." وكل من يظهره التحقيق من فاعل وشريك ومتدخّل بجرم إختلاس أموال "الصندوق" بالتزوير وإستعمال المزوّر والغش والإحتيال (تنظيم فواتير وهمية وتقديمها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي) وطالب المدير العام بإستجوابهم وتوقيفهم وإحالتهم إلى المحاكمة.
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