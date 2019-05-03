زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب جزر سولومون في جنوب المحيط الهادئ

أعلنت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ ان "زلزالا بقوة 6,4 درجات وقع شمال شرقي ​جزر سولومون​ في جنوب ​المحيط الهادئ​ ، ولم ترد ​تقارير​ عن وقوع أضرار".

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