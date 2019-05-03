ظريف: العيش معا يتطلب حوارا وتفاهما واحتراما لبعضنا البعض

توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى دول الخليج الفارسي، مؤكداً ان "العيش معا يتطلب حوارا وتفاهما واحتراما لبعضنا البعض"، مشيراً إلى أنه "من المهم بالنسبة لنا في المنطقة أن ندرك أنه يتعين علينا أن نعيش معا، والعيش معا يتطلب حوارا وتفاهما واحتراما لبعضنا البعض".
ولفت إلى أنه "لا يمكن أن يكون لدينا دائما شخص ما من الخارج يحمينا من بعضنا البعض، وليس لدينا شيء ضد بعضنا البعض، بل إن دول مجلس التعاون الخليجي وإيران تتمتع بتاريخ واحد ودين ومصير ومصالح مشتركة، ونواجه تحديات مشتركة مثل التطرف والإرهاب"، مشيراً إلى "اننا نأمل أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من حل خلافاتها، نحن ضد الضغط على قطر ولا نزال نعتقد أن الضغط على قطر يخالف القانون الدولي".
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