مسؤول ايراني : حوار الثقافات طريق الوصول الى السلام

أكد رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية في ​ايران​ ابوذر ابراهيمي تركمان ان "حوار الثقافات هو حصيلة حاجة البشرية الملحة وطريقا للوصول الى السلام"، معتبراَ أن "الاعتماد على العقلانية والحكمة طريقا للوصول الى السلام والابتعاد عن ​العنف​".

ولفت إلى أنه "في الماضي كان المفكرون يصنفون ​العالم​ على اساس عنصر ​الاقتصاد​ وكانت القوة الاقتصادية هي الاساس في التصنيف فيما التصنيف على اساس الثقافة لم يحظ بالاهتمام اطلاقا"، مشيراً إلى أنه "خلال العقود الاخيرة تعززت الرؤية المبنية على الاهتمام بالجانب الثقافي الى جانب القوة الاقتصادية وان يكون بالامكان تصنيف الدول الى متقدمة ومتخلفة على اساس القوة والضعف الثقافي".

وأشار إلى أنه "في هذا القرن بالذات الذي يدعي الحرية والتعددية والتعايش، حوّلت الافكار المنحرفة لبعض اتباع الاديان مناطق في العالم الى مسارح للقتل والمجازر"، موضحاً أن "التطور التكنولوجي لم يجلب للبشرية الهدوء والاستقرار بل تحول الى اداة تعمل على العكس من ذلك"، مضيفاً: "التكنولوجيات ​الجديدة​ ادت الى تعاظم القدرات السياسية والاقتصادية والعسكرية وخفضت القدرات الثقافية والقيم المعنوية والاخلاقية".