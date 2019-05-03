موقع أميركي: توقيف 3 مراهقين أميركيين للاشتباه بنيتهم تصنيع عبوة ناسفة بنيويورك

أفاد موقع "abc7" الأميركي بأن "السلطات الأميركية أوقفت ثلاثة مراهقين في مدرسة بولاية نيويورك للاشتباه بقيامهم بالتخطيط لصنع قنبلة يدوية"، موضحا أنه "وصلت عناصر الشرطة إلى مدرسة في منطقة لونغ آيلاند بناء على مكالمة هاتفية وبلاغ من قبل شخص حول محادثة كلامية جرت بين مجموعة من التلاميذ في حافلة مدرسية ناقشوا خلالها كيفية تصنيع عبوة ناسفة".
ولفت إلى أنه "تم اعتقال المراهقين من قبل الشرطة في الحال، كما قامت الشرطة بتفتيش منازل المشتبه بهم وعثرت على نسخة من كتاب يحتوي على معلومات حول كيفية تجميع قنبلة وتصنيع قنبلة يدويا".
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