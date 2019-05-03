حكومة الوفاق الليبية: 55 ألف نازح من جراء المعارك حول طرابلس

أعلن نائب رئيس "لجنة الطوارئ" في حكومة الوفاق الوطني الليبية، عثمان عبد الجليل، أنّ "اللجنة سجّلت 11 ألف أسرة نازحة يبلغ مجموع عدد أفرادها 55 ألف نازح"، من جرّاء المعارك الدائرة حول العاصمة ​طرابلس​.

ولفت إلى أنّ "اللجنة خصّصت 40 مركز إيواء و27 مدرسة لإيواء هؤلاء ​النازحين​"، موضحًا "أنّنا نسّقنا لاستقبال 15 ألف نازح إضافي". وأكّد "وجود مخزون استراتيجي من السلع يكفي للأشهر المقبلة".

وكان رئيس حكومة الوفاق ​فايز السراج​ قد شكّل "لجنة الطوارئ" لتوفير الاحتياجات كافّة الخاصة بسكان العاصمة من خدمات وعلاج جرحى المعارك.

مع الإشارة إلى أنّ المعارك الدائرة بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا، وتلك التابعة لقائد الجيش الوطني المشير ​خليفة حفتر​، من إتمام شهرها الأول.