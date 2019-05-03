وزير دفاع تركيا: أميركا تُظهر بعض المرونة بشأن المنطقة الآمنة المزمعة بسوريا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تبدي قدرًا من المرونة في ما يتعلّق بالمنطقة الآمنة المزمعة في سوريا"، مؤكّدًا أنّ "من غير العادل استبعادنا من برنامج مقاتلات "إف- 35" الأميركية فقط بسبب رغبة دولة معيّنة".
ولفت إلى أنّ "العرض الأميركي الأخير لنا بشأن أنظمة "باتريوت" إيجابي أكثر من العروض السابقة"، مركّزًا على أنّ "تركيا لا تُبعد نفسها عن "حلف شمال الأطلسي- الناتو" على خلفية صفقة أنظمة "إس- 400" مع روسيا".
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