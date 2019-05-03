وزير دفاع تركيا: أميركا تُظهر بعض المرونة بشأن المنطقة الآمنة المزمعة بسوريا

أعلن وزير الدفاع التركي ​خلوصي آكار​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تبدي قدرًا من المرونة في ما يتعلّق بالمنطقة الآمنة المزمعة في ​سوريا​"، مؤكّدًا أنّ "من غير العادل استبعادنا من برنامج مقاتلات "إف- 35" الأميركية فقط بسبب رغبة دولة معيّنة".

ولفت إلى أنّ "العرض الأميركي الأخير لنا بشأن أنظمة "باتريوت" إيجابي أكثر من العروض السابقة"، مركّزًا على أنّ "​تركيا​ لا تُبعد نفسها عن "حلف شمال الأطلسي- ​الناتو​" على خلفية صفقة أنظمة "إس- 400" مع ​روسيا​".