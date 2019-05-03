غدًا.. قطع مياه الشرب عن 7 مناطق في الإسكندرية لمدة 9 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عن قطع مياه الشرب عن 7 مناطق غربي المحافظة، غدًا، بدءًا من الساعة 11 مساءً وحتى 7 من صباح الأحد.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سوف يجرى قطع المياه عن مناطق "العجمى، البيطاش، الهانوفيل، 6 أكتوبر، أبو يوسف، الدخيلة، الكيلو 21"، وذلك لمدة 9 ساعات.

وأرجعت الشركة أسباب قطع المياه للبدء في أعمال إصلاح خط مياه قطر 700 مم بطريق" الإسكندرية – مطروح" الساحلي، بعد رافع مياه الدخيلة.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة إصلاح الخط لحين عودة المياه.