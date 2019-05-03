مصرع 5 أشخاص بينهم 4 سودانيين وإصابة 51 في حادث سير بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمار عبدالواحد:

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 51 آخرين في حادث سير وقع بالطريق الصحراوي بين "سوهاج – قنا" عند نقطة الكيلو 110.

وأكد مصدر في إسعاف قنا تصادم أتوبيس يقل مواطنين سودانيين كان قادمًا من ميناء قسطل فى اتجاه القاهرة بسيارة نقل ثقيل.

كان بلاغ ورد للشرطة بوقوع الحادث بين سيارات أرقام"3857 ص.ق.ج" أتوبيس سياحى الأقصر، بسيارة نقل رقم "32686 منوفية"، ومقطورة "رقم 31436" منوفية عند نقطة الكيلو 110 بالصحراوي.

وأفاد المصدر أن سائق الأتوبيس مصري الجنسية توفي و4 سودانيين آخرين من بينهم 3 سيدات، وجرى نقل 32 مصابًا لمستشفى قنا العام، و19 آخرين لمستشفى آخر في نطاق المحافظة.