ظریف یستبعد صراعا عسكريا بين إیران وأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران /لندن- (د ب ا):

صرح وزیر الخارجیة 'محمد جواد ظریف أنه من غیر المرجح أن یكون هناك صراع عسكری بین إیران وأمريكا فی المستقبل القریب.

جاء في حوار مع صحیفة الإندبندنت البریطانیة،اوردته اليوم الجمعة وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

غير أن ظریف أكد أن وقوع بعض الأحداث فی الخلیج "الفارسی" ومضیق هرمز قد یؤدی إلى زیادة إحتمال وقوع الصراع؛ حیث أشار إلى حادث الدخول غیر المشروع لقاربین للبحریة الأمريكیة إلى المیاه الإیرانیة في ینایر 2016، ألقت القوات الإیرانیة القبض علیهما؛ مضیفا انه فی ذلك الحین وبسبب وجود قناة إتصال بینه وبین نظیره الأمريكی انذاك "جون كیری، تمكن الجانبان من السیطرة علي الأوضاع ومنعا نشوب أی نزاع آنذاك.

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كما قال وزیر الخارجیة لإندبندنت، إن لدیه صلاحیات لتبادل السجناء، وأوضح أن هذا التبادل یتم بالنسبة للأمريكیین السجناء في إیران والإیرانیین السجناء في أمريكا .

وأكد ظریف فی نفس الوقت، أن هذا التبادل لا یشمل السجناء الأوروبیین كـ'نازنین زاجری' التی تحمل جنسیتین (البریطانیة والإیرانیة) والتی أدینت بالسجن فی طهران بسبب بعض الإتهامات الأمنیة.

وفیما یخص حواره لقناة فاكس نیوز، أوضح ظریف بأنه كان یهدف الي إقامة جسور للحوار مع جمهور الرئیس الأمیركی دونالد ترامب وأضاف، 'انه من المهم فیبعض الأحیان التحاور مع الطرف الآخر'.

يشار إلى أن إيران هددت باغلاق مضيق هرمز ،الذي يمر عبره 40% من تجارة النفط في العالم، حال وقف صادراتها النفطية مع انتهاء اعفاء كانت الولايات المتحدة قد منحته لثمان دول لشراء النفط الإيراني في ظل العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران .