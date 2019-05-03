انطلاق قافلة طبية مجانية في أبورديس بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد: تنطلق قافلة طبية مجانية، اليوم الجمعة، بأودية الحسوه و الطر التابعين لمدينة أبورديس تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وإشراف الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء. وقال الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة إن القافلة ستجري الكشف الطبي وتقدم العلاج للمواطنين علي مدار يومين بالمجان في إطار خطة إدارة القوافل العلاجية بالمديرية للوصول بالخدمات الطبية للمناطق اﻷكثر احتياجًا. وأوضح أن القافلة تضم عدة تخصصات طبية منها "الباطنة، الأطفال، الجراحة، الجلدية، الأسنان، النساء والأنف والأذن والحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء".

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