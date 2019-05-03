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سول: تعثر العلاقات بين الكوريتين للأسبوع العاشر على التوالي

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أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الكوريتين لم تعقدا اجتماعا أسبوعيا لممثليهما لمكتب الاتصال المشترك للأسبوع العاشر على التوالي، في ظل تعثر مفاوضات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة لي

يو-جين، في مؤتمر صحفي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: "إنه بعد مشاورات بين الكوريتين، قررنا عدم عقد اجتماع لرئيسي مكاتب الاتصال".
ولم يُعقد الاجتماع الأسبوعي لمكتب الاتصال
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المشترك في مدينة كيسونج الحدودية الشمالية منذ انهيار قمة هانوي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر فبراير الماضي.
وشهدت العلاقات بين الكوريتين تحسنا ملحوظا العام الماضي، لكن مزيدا من التحسن توقف بسبب عدم إحراز تقدم في محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
 
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