سول: تعثر العلاقات بين الكوريتين للأسبوع العاشر على التوالي

أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الكوريتين لم تعقدا اجتماعا أسبوعيا لممثليهما لمكتب الاتصال المشترك للأسبوع العاشر على التوالي، في ظل تعثر مفاوضات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة لي
ولم يُعقد الاجتماع الأسبوعي لمكتب الاتصال
وشهدت العلاقات بين الكوريتين تحسنا ملحوظا العام الماضي، لكن مزيدا من التحسن توقف بسبب عدم إحراز تقدم في محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
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